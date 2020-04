Covid-19: Organizzazioni sindacali di medici, veterinari e dirigenti sanitari a disposizione dell’Assessore Nieddu

Le Organizzazioni Sindacali dei medici, veterinari, dirigenti sanitari e del Comparto, preso atto delle numerose criticità emerse in conseguenza della emergenza COVID-19, rendono nota la propria disponibilità, manifestata anche nell’ambito dei canali istituzionali, all’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna, a collaborare e mettere a disposizione le proprie professionalità. Confermano di essere in attesa di incontrare in teleconferenza l’Assessore in un clima di fattiva collaborazione per poter discutere le proposte presentate in questi giorni al fine di contribuire a ottimizzare il piano di emergenza a livello ospedaliero (delibera 17/10).Si impegnano a rendere noti quanto prima i risultati dell’incontro