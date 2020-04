COVID-19, M5S: “La Regione indennizzi gli autotrasportatori della Sardegna”

Anche gli autotrasportatori della Sardegna che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sino ad oggi, hanno continuato a garantire il servizio di trasporto di beni essenziali come generi alimentari e farmaceutici, devono essere sostenuti economicamente dalla Regione Sardegna. Sappiamo bene che questa categoria di lavoratori, più di altre, è stata penalizzata dalle misure di contenimento e dalla riduzione del volume d’affari dovuta al crollo delle esportazioni e delle lavorazioni industriali. Oggi i tir merci stanno continuando a viaggiare effettuando i viaggi di andata completamente vuoti, quindi in totale perdita. Le difficoltà che stanno affrontando gli operatori del settore sono legate ai costi dei traghetti, del gasolio e dei transiti autostradali, e talvolta anche al mancato pagamento da parte dei committenti, in crisi anch’essi. È quindi opportuno che la Regione valuti l’adozione di forme di sostegno immediato per permettere agli autotrasportatori di non fermarsi. È necessario prevedere subito degli indennizzi per il mancato reddito dovuto ai numerosi viaggi a vuoto e l’esonero dai costi del traghetto.