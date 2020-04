COVID-19, Deriu (PD): “Garanzie al 100% per il credito alle imprese”

Quello che non mi trova invece d’accordo è limitare le garanzie all’80%. Non è il momento di chiedere cofinanziamenti, compartecipazioni eccetera. È il momento di affiancarci alle nostre imprese in modo visibile reale e totale.

Stanno tutte scommettendo sulla loro sopravvivenza, non incassano un euro perché la domanda è completamente ferma, dobbiamo garantire la liquidità, senza pretendere nessuna altro sforzo da parte loro, se non quello di sopravvivere, e ce n’è anche troppo.

Dobbiamo stare accanto ai nostri coraggiosi imprenditori, datori di lavoro, produttori di beni di servizi e di occupazione. Senza nessuna timidezza.