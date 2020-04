Cosmodonna: rinviata a marzo 2021 la fiera tutta al femminile

Si comunica che a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, Area Fiera, organizzatore dell’evento, di comune accordo con Pro Brixia, ha deciso di rinviare al prossimo anno la prima edizione di Cosmodonna, manifestazione dedicata all’universo femminile. La fiera, già riprogrammata per ottobre, è stata ufficialmente fissata dal 19 al 22 marzo 2021, sempre negli spazi del Brixia Forum di Brescia.

COSMODONNA è la prima e unica manifestazione consumer in Italia con 8 aree tematiche tutte dedicate al mondo femminile, per coinvolgere a 360° le visitatrici in un’esperienza unica dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di prodotti servizi e sollecitazioni sensoriali.

