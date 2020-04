Cos’è il recovery fund, la soluzione di Conte per l’Italia nell’UE

Ma che cos’è il recovery fund, definito oggi dal premier «una parte essenziale» nelle trattative con l’UE?

Cos’è il recovery fund di cui parla Conte

In occasione del suo intervento odierno al Senato, il premier Conte ha a lungo parlato del recovery fund, spiegando che “l’Italia intende realizzarlo il prima possibile e questo sarà il tema della riunione di giovedì”, giorno in cui si svolgerà il prossimo incontro del Consiglio europeo. “L’Italia sostiene una risposta coordinata, ambiziosa in relazione allo shock da Covid”, ha aggiunto poi il premier.

Inizialmente descritto e pensato dai francesi, il recovery fund consiste in un fondo con il compito di emettere i recovery bond, con a garanzia direttamente il bilancio UE. In questo modo la condivisione del rischio sarebbe comune solo guardando al futuro, senza una vera mutualizzazione sul debito passato. In questo modo si accontenterrebbero Germania &Co., dichiaratamente contrari ad una classica condivisione degli oneri legati ai debiti. Si tratta comunque di titoli di debito, primo come gli eurobond (o coronabond), ma con questa “leggera” differenza.

Il finanziamento del fondo avverrebbe tramite la raccolta di liquidità data dall’emissione dei recovery bond.

L’idea del recovery fund è piaciuta nei giorni scorsi anche al Parlamento europeo, che l’ha inserita all’interno delle proposte da discutere in sede di Consiglio europeo.

Parlando ancora del recovery fund, secondo Conte “questo nuovo strumento finanziamento dovrà essere conforme ai trattati perché non abbiamo tempo per modificarli. Va gestito a livello europeo senza carattere bilaterale, deve essere ben più consistente degli strumenti attuali, mirato a far fronte a tutte le conseguenze economiche e sociali, dovrà essere immediatamente disponibile e se dovrà ricadere nel quadro finanziario pluriennale dovrà essere messo a disposizione subito, attraverso garanzie che ne anticipino l’applicazione”.

Il governo italiano appoggia “la proposta francese avendo chiesto di integrarla in modo da rispondere più puntualmente ai requisiti che riteniamo imprescindibili. Da ultimo è stata presentata una proposta spagnola che pure, ma con qualche suggerimento di variazione, potremmo appoggiare per la sua conformità alle nostre finalità”.

Se il Consiglio europeo di giovedì si troverà d’accordo con l’idea del premier italiano rimane ancora tutto da vedere.

Il recovery fund allo studio di von der Leyen

Secondo fonti europee non ufficializzate, la presidente della Commissione UE sarebbe a lavoro nel realizzare una proposta da presentare al Consiglio europeo che include proprio l’implementazione del recovery fund.

La strategia di Ursula von der Leyen ha come obiettivo la raccolta fino a un massimo di 1.000 miliardi di euro. Tali fondi si andrebbero ad aggiungere a quanto già previsto tramite il MES, il SURE e la BEI. Inoltre, la BCE sarebbe del tutto legittimata a comprare i titoli di debito emessi dal recovery fund, soprannominati recovery bond.

La liquidità raccolta sarebbe poi distribuita ai governi maggiormente in difficoltà nell’emergenza coronavirus e non dovrebbe essere rimborsata da quest’ultimi.

di Flavia Provenzani

