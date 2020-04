Coronavirus. La proposta del Partito Sardo D’Azione

Come non mai fino ad ora la nostra comunità stà attraversando una drammatica situazione a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19?

Un’emergenza sanitaria che avrà pesantissime ripercussioni economiche su un territorio già messo in ginocchio da una profonda crisi sociale e occupazionale.

Un territorio che basa principalmente la sua economia su piccole e medie imprese artigiane, attività commerciali e professionali ora totalmente bloccate dalle recenti disposizioni restrittive emanate dal governo.

Attualmente è di primaria importanza affrontare l’emergenza sanitaria senza però dimenticare che una volta superata, e ci auguriamo che questo accada al più presto,si deve andare avanti e non bisogna trovarsi impreparati.

Chi ha un ruolo politico ha il dovere di assumere decisioni di grandi responsabilità, e dare strumenti e risposte in tempi brevi per la risoluzione di queste esigenze è indispensabile.

Servono infatti azioni concrete per tenere in vita le attività, servono strategie comuni, serve reagire per non cadere nella rassegnazione collettiva.

Proprio per questo motivo il Partito Sardo D’Azione propone la costituzione di una piattaforma di discussione con tutte le forze politiche e civiche della città, compresa quella che ci governa, per offrire idee e soluzioni politiche per la vera emergenza che ci attende dopo quella sanitaria.

Tutto questo tenendo i contatti con i rappresentanti cittadini delle categorie che operano nel nostro territorio.

Grazie ai nuovi sistemi informatici ci è permesso di relazionarci a distanza rispettando le regole e continuando così a lavorare per la città, concordando insieme a chi aderirà il metodo di lavoro.

In tal senso il Partito Sardo D’Azione si è già organizzato e provvederà a mettere in atto tutte le azioni necessarie in tempi brevi.

Siamo sicuri che la nostra proposta verrà accolta con responsabilità da tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città e dei suoi cittadini.

E’ il momento di remare tutti nella stessa direzione!