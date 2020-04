Coronavirus: “Fashion Victims”. Online l’ebook di Fabrizio Demaria e Giovanni Follesa

La vita e la morte. L’importanza di dettagli, come la scelta di un abito, che sono tali solo apparentemente, e che restituiscono identità e dignità ai vivi, e così ai morti. Fashion Victims. Pamphlet inutile sulla morte da Coronavirus è un contributo di Fabrizio Demaria e Giovanni Follesa a questo periodo difficile e sospeso che ha stravolto le nostre consuetudini, le nostre vite, il nostro rapporto con la morte.

Disponibile unicamente in formato ebook su tutti gli store online al costo di 0,99 euro – il ricavato andrà all’Associazione Mondo X di Padre Salvatore Morittu – Fashion Victims nasce da una considerazione solo in apparenza banale: il defunto generalmente non sceglie gli abiti che indosserà per il suo ultimo viaggio. In alcune comunità, invece, si rispettano le regole sociali che in base al ruolo o ceto suggeriscono gli abiti che devono essere indossati nel momento dell’estremo saluto. Nessuna volontà di indugiare nel macabro, tutt’altro. Come sostiene provocatoriamente Frédéric Beigbeder: “Ogni dettaglio acquista valore quando niente ha più senso”. Ecco, quando la vita non ha più significato perché non c’è più, sono i particolari a sopravvivere.

Si aggiunga che nel tempo del Covid-19 il trapasso ha improvvisamente assunto nuove consuetudini. I tanti, tantissimi, malati confinati nelle gelide sale delle terapie intensive di ospedali sparsi ovunque nel mondo sono morti soli, strappati a un’ultima carezza, alla possibilità di ricevere il più piccolo gesto di attenzione da parte dei propri cari.

Il pamphlet firmato da Giovanni Follesa e Fabrizio Demaria nasce dalla volontà di restituire un significato alla nostra dignità, con una leggerezza che, per dirla con le parole di Calvino, “non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Fabrizio Demaria è nato ad Avola, in provincia di Siracusa, nel 1968, è psicoterapeuta della Gestalt. Dopo diversi incarichi svolti in varie parti d’Italia si è trasferito in Sardegna. Ha pubblicato nel 2009 la sua prima raccolta di racconti Pelle (Libreria Editrice Urso) e nel 2010 il suo primo romanzo, Aria (Edizioni Creativa). Con Arkadia Editore ha pubblicato nel 2013 il romanzo Vieni a prendermi, del 2016 è la sua partecipazione all’antologia Giganti di pietra.

Giovanni Follesa è giornalista e scrittore. Fondatore e direttore del quotidiano “l’Obiettivo“, dal 2009 si è occupato di cultura per la Regione Autonoma della Sardegna, ed è stato docente presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari. Ha pubblicato i romanzi Le truppe carrellate (Atì Editore, 2006), scritto con Piergiorgio Molinari; Terra Mala (con Rossana Copez, Il Maestrale, 2011); Le figlie di Bes (Il Maestrale, 2012); Avanti Marsch! La Grande Guerra 100 anni dopo (con Rossana Copez, Arkadia Editore, 2015). Ha firmato il soggetto e la sceneggiatura del cortometraggio Welcome to Cagliari, premiato al concorso CIVICA e del film per il cinema Randagi. Nel 2016 ha curato e firmato un racconto per l’antologia Giganti di Pietra (Arkadia Editore, 2016).