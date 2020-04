Coronavirus, come sarà il 25 aprile a Cabras

Il Comune di Cabras, in collaborazione con l’Associazione nazione partigiani italiani, ha organizzato per la giornata del 25 aprile 2020 un momento di riflessione.

Alle 12 sarà deposta una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di piazza Azuni, alla presenza del Sindaco del Comune di Cabras, e di Carla Cossu, Presidente dell’ANPI Provincia di Oristano.

La corona d’allora verrà trasportata e posizionata ai piedi del Monumento da due agenti della Polizia Municipale del Comune di Cabras.

Seppure in un momento difficile per tutta l’Italia, con un’emergenza sanitaria in corso, il 75simo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo potrà comunque svolgersi nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Il Ministero dell’Interno ha infatti consentito che si svolgessero forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone, innanzi a lapidi e monumenti ai caduti. Dette cerimonie possono prevedere la partecipazione dell’Autorità deponente e di un’unica rappresentanza delle Associazioni partigiane e combattentistiche.

La condizione resta il rispetto della distanza interpersonale compatibile con la situazione emergenziale, unitamente all’esclusione di qualsiasi forma di assembramento.

“L’auspicio – si legge in una comunicazione rivolta ai soci ANPI dalla Presidente Carla Cossu – è che l’Italia, così come seppe risollevarsi dalle macerie morali e materiali della dittatura e della guerra, saprà rinascere dopo la tragica esperienza della pandemia”.

Il Comune di Cabras trasmetterà sulla pagina facebook istituzionale la deposizione della corona. Su questo dichiara il Sindaco Abis:” La comunità tutta, che oggi può riunirsi soltanto virtualmente, è invitata a partecipare via web a questo momento di riflessione. Oggi più che mai acquista valore la memoria storica, quale ponte fra noi e il nostro passato. Appare doveroso trasmetterla alle nuove generazioni e scegliere uno strumento che sia a loro più vicino e consueto, soprattutto in un simile frangente. Saranno le nuove generazioni a portare avanti valori di democrazia, uguaglianza, tollerenza e pace”.