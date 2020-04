pandemia

Oristano. Coronavirus, aumentano le guarigioni. Fermi i decessi nell’isola

Coronavirus: aumentano le guarigioni. Non si registrano nuovi casi ufficiali di positività al COVID 19 in città e in provincia di Oristano. In città i casi sono 20 (10 sono ancora positivi e 10 guariti) mentre in provincia il totale dei contagi è di 54.