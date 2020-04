Coronavirus: ANMVI “Attenersi a fonti ufficiali. No a speculazioni su ciò che non è scientificamente provato”

In merito all’emergenza Coronavirus e alle notizie circolate negli ultimi giorni, Marco Melosi, Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi), sottolinea che : ” il continuo dilagare di disinvolti commentari alle notizie, spesso frammentarie, imprecise e non certe, che giungono da centri di ricerca sperimentale, rischiano di essere destabilizzanti per milioni di proprietari di pet. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha ribadito che non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di SARS-CoV-2 che riconosce, invece, nel contagio interumano la via principale di trasmissione. Gli stessi laboratori di Harbin (Cina), che stanno osservando a livello sperimentale il comportamento del virus nei cani e nei gatti, hanno chiarito che i proprietari di animali domestici non hanno motivi di preoccupazione. I comunicatori scientifici e i rappresentanti del mondo scientifico più esposti mediaticamente dovrebbero attenersi alle fonti ufficiali e alle sole evidenze scientifiche consolidate. Le speculazioni su ciò che non è scientificamente dimostrato rischiano di stressare un Paese già molto provato”.