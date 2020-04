Coronavirus, a Burcei la giunta comunale è online

“Non siamo abituati, ma le attività del Comune dovevano andare avanti e quindi abbiamo deciso di spostare tutto online”, così il sindaco di Burcei Giovanna Zuncheddu. La complessa fase di emergenza sanitaria che tutta Italia sta affrontando ha rischiato, infatti, di paralizzare i lavori dei Comuni. Lavori che resta, invece, fondamentale mandare avanti soprattutto per garantire ai cittadini misure idonee ad evitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus e gestire nel migliore dei modi l’emergenza in corso continuando ad assicurare i servizi necessari alla popolazione.

L’amministrazione di Burcei ha così trasferito online tutte le attività riguardanti consiglio comunale, giunta, ma anche riunioni istituzionali, grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali italiani.

La giunta è stata così convocata in via telematica con il sindaco e gli altri membri collegati a distanza attraverso i pc. Questa modalità di lavoro istituzionale consente anche di rendere pubbliche le sedute continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza. “Penso si possa tranquillamente continuare così in questa fase di emergenza – continua il sindaco – è un sistema utile ed efficiente. Certo all’inizio non tutti avevano dimestichezza con gli strumenti, ma grazie al supporto ASMEL e all’impegno dell’amministrazione tutta abbiamo lavorato bene. Qui a Burcei non ci sono casi positivi di coronavirus per fortuna, ma le restrizioni riguardano ovviamente anche noi così come le giuste misure di sicurezza”.

La rete degli oltre 3mila Comuni associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico, consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori locali e fornendo tutti gli schemi e la procedura per i provvedimenti relativi agli aiuti alimentari.