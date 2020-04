Arzachena. Convocazione del Consiglio comunale per il 24 aprile 2020

Il Consiglio Comunale si terrà in via telematica per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Mozione in ordine alle prestazioni sanitarie specialistiche presso il Comune di Arzachena;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 37 del 07/04/2020 – variazione n. 2 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. Sentenza Tar Sardegna n. 282/2018 del 27.03.2018 a definizione del ricorso r.g. n. 947/2015 Consorzio Baja Sardinia / Comune di Arzachena – riconoscimento debito fuori bilancio;

5. L. R. n. 23 del 23.12.2005. Piano locale unitario dei servizi (Plus). Approvazione programmazione associata e socio-sanitaria del distretto di Olbia per il triennio 2019/2020/2021;

6. Assetto viario piano di zona 167, via Barbagia, Arzachena. Accorpamento al demanio dell’ente di immobili utilizzati a strada e pertinenze di uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni in applicazione dell’art. 31, comma 22, della Legge 448/98;

7. Approvazione regolamento comunale per la manomissione e il successivo ripristino del suolo pubblico.