Continuità territoriale: cittadini sardi sono costretti a pagarsi l’hotel a Roma e Milano

La proroga della continuità territoriale, tanto attesa, appena entrata in vigore già suscita il malcontento dei cittadini del Nord Sardegna, penalizzati rispetto ai cittadini in partenza da Cagliari dal momento che non potranno viaggiare su Roma e Milano e rientrare nell’Isola in giornata. Questa problematica riguarda tutti coloro i quali partiranno dagli scali di Olbia e di Alghero, poiché nell’arco delle ventiquattro ore potranno usufruire di un volo soltanto per raggiungere la Penisola senza poter fare ritorno in Sardegna. Da ciò è semplice dedurre che queste persone, presumibilmente obbligate a viaggiare per motivi di lavoro o di salute nonostante il difficilissimo momento, saranno costrette a pernottare per una notte in un hotel o in un’altra struttura tra quelle attualmente disponibili dato il lockdown. Questo, secondo notizie in nostro possesso, deriva da un accordo tra Alitalia e la Regione Sardegna che, com’è noto, ha la competenza esclusiva per quanto riguarda la continuità territoriale aerea. Un accordo al quale è necessario apportare delle correzioni urgenti se non vogliamo ostacolare i sardi che avranno necessità di spostarsi nella Penisola, costringendoli di fatto a costi aggiuntivi talvolta proibitivi.