Conte in Parlamento per informativa su Fase 2: misure annunciate e diretta streaming

É in corso l’informativa del Presidente del Consiglio Conte in Parlamento sulle misure per la ripartenza del Paese dopo le lunghe settimane di lockdown.

Alle 12.30 il Premier parlerà in Senato.

Discussa la scelta di Conte di non indossare la mascherina di protezione durante l’intervento alla Camera, cosa che ha causato la sospensione della seduta per qualche minuto.

I punti che sono stati esposti ed approfonditi dal Premier sono i seguenti:

monitoraggio costante dell’indice R0 durante la Fase 2, con attenzione al principio di prevenzione e protezione dei cittadini

e protezione dei cittadini semplificazione procedure amministrative per rilancio di commercio, appalti edilizia e giustizia

amministrative per rilancio di commercio, appalti edilizia e giustizia approccio graduale alla riapertura delle attività economiche e dei rapporti sociali (massima attenzione ai rapporti familiari, terreno fertile di contagio)

alla riapertura delle attività economiche e dei rapporti sociali (massima attenzione ai rapporti familiari, terreno fertile di contagio) chiusura delle scuole e delle università , con lezioni ed esami online ovunque sia possibile

, con lezioni ed esami online ovunque sia possibile adozione di protocolli di sicurezza rigorosi nei luoghi di lavoro, condivisi da organizzazioni sindacali e datoriali

rigorosi nei luoghi di lavoro, condivisi da organizzazioni sindacali e datoriali monitoraggio giornaliero dell’andamento dell’epidemia e dei posti letto disponibili negli ospedali

dell’andamento dell’epidemia e dei posti letto disponibili negli ospedali app Immuni , con attenzione alle procedure di tracciamento degli individui, nel rispetto della privacy, della quale viene ribadita la non obbligatorietà

, con attenzione alle procedure di tracciamento degli individui, nel rispetto della privacy, della quale viene ribadita la non obbligatorietà 150mila test sierologici su cittadini selezionati dall’Istat

su cittadini selezionati dall’Istat definizione dei criteri e delle soglie di allarme in ciascuna area del Paese, cosa che permetterà di concordare misure differenziate in base ai contagi di ogni singola Regione

L’informativa di Conte in Parlamento: come vedere la diretta

Il discorso di Conte è trasmesso in diretta su Rai Tre e in streaming sul canale ufficiale della Camera dei deputati:

Conte ribadisce le nuove misure di distanziamento sociale anticipate nel DPCM 26 aprile: sport lontano da casa ma senza assembramenti, visite ai cari all’interno della Regione e possibilità di uscire dai confini regionali per motivi di lavoro, salute e casi di necessità e urgenze.

Stessi argomenti anche in Senato, dove il Premier Conte è atteso per le 12.30. Anche in questo caso la diretta sarà trasmessa in televisione su Rai Tre e sul canale streaming del Senato della Repubblica:

di Isabella Policarpio

Fonte: www.money.it