Avvisi

Consiglio comunale di Oristano: in aula il 5 e 7 maggio per il bilancio di previsione

Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, in seduta telematica da remoto, in prima convocazione per il giorno 5 maggio 2020 (martedì), alle ore 18:00, e in eventuale prosecuzione e/o seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2020 (giovedì), alle ore 18:00, per la discussione del seguente Ordine del Giorno.