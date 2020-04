Coldiretti. Contro l’emergenza Covid 19 arriva la spesa sospesa contadina

La campana non si ferma e garantisce la presenza agli italiani dei prodotti genuini, e non si ferma neppure con la solidarietà. Come sempre il mondo agricolo nei momenti di difficoltà non dimentica nessuno, non dimentica le fasce deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche, soprattutto in questo momento.

Per questo gli agricoltori di Campagna Amica hanno dato vita alla Spesa sospesa, riprendendo l’iniziativa nata a Napoli qualche anno fa. I clienti dei mercati o della spesa a domicilio (che Campagna Amica sta effettuando in tutta la Sardegna) aderiscono all’iniziativa acquistando qualcosa in più da donare a chi è in difficoltà.

A Nuoro, Coldiretti e Campagna Amica con la rete “Attivisolidali – nel dono” del Comune questa mattina hanno già raccolto e consegnato, attraverso i volontari, la spesa solidale alle famiglie bisognose. L’iniziativa si terrà tutti i martedì e sabato mattina in contemporanea con il mercato di Campagna Amica che si tiene in piazza Vittorio Emanuele (dalle 8 alle 13). Oppure, sempre negli stessi giorni i cittadini che ricevono la spesa a domicilio possono acquistare dei prodotti agricoli da consegnare poi alle famiglie in difficoltà.

A Sassari l’iniziativa si tiene in collaborazione con le amministrazioni Comunali di Sassari, Alghero, Porto Torres e Sorso. Grazie a questa sinergia i prodotti freschi ed a km0 delle aziende agricole e degli agriturismo Campagna Amica verranno consegnati alla Caritas di Alghero e Sassari e alle associazioni di volontariato di Porto Torres e Sorso, che provvederanno poi a distribuire alle famiglie in difficoltà.

A Cagliari da quasi un mese vengono portati, con il finanziamento della amministrazione comunale, dei pasti a km0 Campagna Amica, preparati dalla società Corisar agli anziani e alle persone sole. Inoltre si sta collaborando con la Caritas e a brevissimo partirà anche una nuova iniziativa con le modalità della spesa sospesa da consegnare alle famiglie in difficoltà.

Anche Oristano è già attiva la spesa sospesa in collaborazione con l’assicurazione Vittoria, con la consegna da parte dei volontari del Comune dei prodotti degli agricoltori del mercato coperto di via degli Artigiani, aperto la mattina il martedì, giovedì e sabato.

“In questo momento di emergenza sono diverse i comparti lavorativi messi a dura prova – commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. La fascia delle persone in difficoltà si sta allargando, per questo, nonostante il settore agricolo non sia purtroppo esente da questa crisi, non si esime da azioni di solidarietà e di aiuto verso le famiglie più deboli, insieme alle amministrazioni e ai cittadini, garantendo a tutti cibo di stagione e di qualità”.