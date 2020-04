“Closer” è il nuovo singolo targato Alexis

Questo brano, la sua “Closer” appena pubblicato e’ il primo singolo estratto dal suo nuovo album omonimo che ti fa ritrovare subito, immediatamente immerso in una spirale di emozioni fortissime ed irrinunciabili.

Il nuovo video di Alexis con la regia di John B. Hawley conta già migliaia di visualizzazioni su youtube. Bello, fresco e dinamico, con una trama romantica e molto significativa.

Non siamo pero’ sicuri che questo album che abbiamo ascoltato attentamente sia un punto di partenza per questo artista, ma piuttosto di inizio di un fortunato cammino che letteralmente può ingigantirsi all’improvviso, succede spesso a chi sa toccare le corde dell’anima come in questo caso in qualunque condizione sia ad esso possibile.

Noi lo abbiamo anche riascoltato bene e questo singolo ci suona come una ballata pop da classifica, una di quelle canzoni perfette per una colonna sonora di un film, indimenticabile.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=plhnI9mtdMw

Biografia:

Alexis è un cantante pop rock. Questo artista trae ispirazione dalle nuove influenze pop rock elettroniche coadiuvando l’utilizzo di chitarre e amplificatori vintage, oltre a tastiere rhodes, sintetizzatori e altri strumenti electro.