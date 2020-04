Cimitero di Oristano: possibile la consegna dei fiori tramite vivaisti e fiorai

L’iniziativa è degli Assessori ai servizi cimiteriali e all’ambiente, Francesco Pinna e Gianfranco Licheri, che, in accordo col Sindaco Andrea Lutzu, hanno deciso di consentire ai cittadini la consegna e la deposizione dei fiori sulle tombe attraverso i fiorai e i vivaisti oristanesi.

Pur restando a casa è possibile prenderci cura dei nostri cari – spiegano gli Assessori Pinna e Licheri. – Purtroppo, in questo momento, tutti dobbiamo rimanere a casa e non possiamo recarci a rendere visita ai nostri parenti defunti per curarne le sepolture nei cimiteri della città e delle frazioni. Da oggi, però, possiamo contattare il fioraio o il vivaista di fiducia e disporre la consegna dei fiori. La regola è stare a casa, ma questo è un modo per prenderci cura dei nostri cari.