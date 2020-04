Oristano. Ordinanza sindacale: proroga chiusura al pubblico degli uffici comunali

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid – 19 coronavirus; con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19.IL SINDACO

Evidenziato che la comunità scientifica italiana, partendo dall’assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19.

Richiamata l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche.

Richiamati i DPCM del 04 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo, del 11 marzo, del 22 marzo, del 10 aprile 2020, con i quali vengono dettate diverse disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19 in tutto il territorio nazionale.

Esaminato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato precipuamente l’art. 87del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 con il quale viene sancito che “il lavoro agile e’ la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…….”, e il comma 1 lett. a) che sancisce che “occorre limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita’ che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;”.

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 che all’art. 2 comma 1 sancisce che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 dello stesso decreto.

Considerato che l’art.1 comma 1 lettera hh) del DPCM del 26 aprile 2020 raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Richiamate le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo

2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25

marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18

del 7 aprile 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

Visto lo Statuto Comunale.

Considerato che dal 21 marzo 2020 al 3 aprile 2020 la situazione si era ulteriormente aggravata con un aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 che erano aumentati di oltre il 100% sull’intero territorio comunale.

Dato atto che dalla data della propria precedente ordinanza sindacale n. 14 del 24 aprile 2020 ad oggi la situazione dei contagi si è stabilizzata anche in virtù dell’applicazione delle misure previste nelle precedenti ordinanze.

Considerato comunque, il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID– 19.

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile necessità di provvedere alla cura e tutela della salute pubblica.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 21 marzo 2020,n. 11 del 3 Aprile 2020, n. 12 del 10 aprile 2020 e n. 13 del 13 aprile 2020, n. 14 del 24 aprile 2020 e numero 15 del 28 aprile 2020.

Tutto ciò premesso e considerato

Dispone

Di confermare la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino alla data del 17 maggio Di confermare che gli uffici comunali potranno essere contattati dagli utenti sia in via telematica (mail presenti sul sito istituzionale www.comune.oristano.it) sia telefonicamente dal lunedì al venerdì con gli orari e ai numeri telefonici indicati nell’allegato 1 della presente ordinanza. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di Che la presente ordinanza sia inviata a tutti i dipendenti dell’Ente a cura dell’ufficio Segretaria La pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e il sito istituzionale del Comune di

Dalla Residenza Municipale, lì 30/04/2020

Sottoscritta dal Sindaco LUTZU ANDREA

con firma digitale

Allegato 1 ordinanza sindacale n.16 del 30/04/2020

Numeri telefonici attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

CENTRALINO: 0783/7911-791308 PROTOCOLLO GENERALE: 0783/791339

BIBLIOTECA SERVIZIO A DOMICILIO: 0783/73119 CIMITERO: 0783/791261

STATO CIVILE: 0783/791454-451-459-457 ANAGRAFE: 0783/791450-462-458 SERVIZI SOCIALI: 0783/791240

ASSISTENTI SOCIALI: 0783/791219-485-208-288-204 PLUS: 0783/791230

UFFICIO TRIBUTI: 0783/791557 SUAPE: 0783/791356

EDILIZIA PRIVATA: 0783/791624-613 UFFICIO AMBIENTE: 0783/791616 PROVVEDITORATO: 0783/791268-277 COMANDO POLIZIA LOCALE: 0783/78396 INFORMACITTA’: 0783/791628-627

SPORTELLO INFORMATIVO COVID-19: 0783/791759 (DA LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8 ALLE 20) PRONTO INTERVENTO 0783 212121 (DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 8 ALLE 20)

PER INFORMAZIONI IN MERITO AL BONUS REGIONALE PER LE FAMIGLIE E AL PROCEDIMENTO CANONI DI LOCAZIONE RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI INFORMACITTA’ AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: 0783/791628- 627 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 12.00, IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00)