Centri di riabilitazione della Sardegna a rischio

Tagli lineari, indiscriminati e inopportuni, che rischiano di compromettere seriamente il lavoro svolto dai centri di riabilitazione frequentati da migliaia di ragazzi autistici e disabili di tutta la Sardegna. Mi riferisco ai provvedimenti adottati dalla giunta attraverso due recenti delibere (la DGR 7/1 e 7/3) che prevedono la riduzione delle tariffe del 20% ai centri privati accreditati e che sono stati adottati in un periodo complesso e delicato come quello che stiamo affrontando. Con un’emergenza sanitaria di proporzioni immense, tagliare i servizi essenziali alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali è un atto vile e crudele.

Così la capogruppo del M5S, Desirè Manca, si è unita al coro di protesta dei titolari dei centri di riabilitazione della Sardegna – che hanno manifestato la loro contrarietà e preoccupazione per la riduzione delle tariffe – e ha presentato una mozione con carattere d’urgenza (sottoscritta dai consiglieri M. Ciusa, R. Li Gioi, A. Solinas, G. Ganau, F. Agus, L. Caddeo, M. L. Orrù, A. Piu, F. Stara, D. Cocco, M. Zedda, D. Loi, G. Satta, E. Lai ) per chiedere alla Giunta di ritirare o congelare le due delibere contestate, perlomeno per la durata dell’emergenza Coronavirus.