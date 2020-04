CastelsardoSolidale: è attivo il conto corrente dedicato all’emergenza COVID-19

L’IBAN è: IT28C 01015 85120 000070728983, mentre per le donazioni dall’estero il B.I.C. risulta essere: BPMOIT722, intestato a Comune di Castelsardo, per “Donazioni emergenza Covid-19”.

I proventi delle donazioni saranno gestiti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune e verranno impiegati unicamente per la gestione dell’emergenza Covid-19 e le relative esigenze da questa scaturite. I fondi raccolti saranno infatti utilizzati sia per nuove necessità delle famiglie locali ma anche per rafforzare le iniziative già in corso e che stanno dando un importante contributo per superare il momento di difficoltà, grazie alla collaborazione tra Comune e CVSM, Compagnia Barracellare, Caritas, Parrocchia e tanti volontari, ma anche numerosi comuni cittadini. Gli Amministratori hanno voluto inaugurare il fondo con una donazione proveniente dalle indennità dell’incarico.

Si ricorda che, i versamenti effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, usufruiranno di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, mentre per i titolari di reddito d’impresa è prevista la deducibilità del costo.

La Solidarietà continua con le iniziative in corso, sia della “Spesa Solidale” sia dei “Buoni di Solidarietà Alimentare”.

Con “La Spesa Solidale” Comune e Caritas, con la collaborazione della locale ass.ne CVSM e della Compagnia Barracellare, invitano tutta la popolazione di Castelsardo e Lu Bagnu ad aderire all’iniziativa destinata a raccogliere, presso gli esercizi commerciali convenzionati, generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e per i bambini, prodotti della casa e tutto ciò che riteniate possa essere utile.

Mentre l’iniziativa “Buoni di Solidarietà Alimentare”, destinati al sostegno dei cittadini e ai nuclei familiari che necessitano di buoni spesa, per far fronte alla difficile situazione economica causata dall’emergenza Coronavirus, sono erogati dall’Amministrazione Comunale e andranno in base ai componenti di ogni nucleo famigliare richiedente e alla situazione reddituale.