Castelsardo, pasquetta… sul balcone!

Castelsardo non rinuncia alla tradizionale Pasquetta; purtroppo, quest’anno per via dell’emergenza sanitaria in corso e in ottemperanza al D.P.C.M. in vigore, non si potrà uscire di casa. Per questo l’Amministrazione Comunale ha pensato di coinvolgere tutta la Città in una unione virtuale lanciando l’iniziativa “Pasquetta… sul Balcone 2020”.

Essendo impossibile e proibito, potersi ritrovare tutti insieme fisicamente, l’invito è per tutti quello di tenere aperto l’uscio di casa, i balconi, le finestre, e collegarsi virtualmente in video chiamata o tramite i social od organizzando qualche altro collegamento, con i propri cari ed amici, per poter pranzare virtualmente, e grigliare insieme, in giardino o sul balcone.

Infatti, dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00, l’Amministrazione Comunale trasmetterà musica amplificata delle terrazze del Castello dei Doria. Una scaletta studiata appositamente per la Pasquetta che coinvolgerà tutte le fasce di età, restituendo la possibilità di essere uniti anche se a distanza.

Ci si potrà organizzare, anche per esempio, preparando lo stesso menù, apparecchiando la tavola allo stesso modo etc., per far sì di sentirsi ancora più vicini.

Un evento particolare cui fa eco allo stesso lanciato dal sindaco di Bari e presidente dell’Anci Nazionale, Antonio Decaro.

Viste pure le previsioni meteo favorevoli l’invito è partecipare condividendo l’iniziativa sui social con l’hashtag #castelsardopasquettasulbalcone2020.

Il Sindaco Antonio Maria Capula, raccomanda di attenersi alle disposizioni di legge, rimanendo a casa ed evitare di eludere le norme, considerato pure il rafforzamento dei servizi straordinari di controllo da parte delle forze dell’ordine.