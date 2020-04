Castelsardo, continua la distribuzione di dpi

Sono circa 6.000 le mascherine e i teli copri bocca e naso in materiale TNT, ad oggi sono consegnate dall’amministrazione.

Dopo una prima fase, eseguita mediante la distribuzione porta a porta, attuata con estrema riservatezza ed in busta chiusa, avviata subito dopo le disposizioni del governo, a vantaggio si soggetti affetti da particolari patologie , dipendenti comunali, Polizia Locale, Compagnia Barracellare, associazione di volontariato CVSM e altre che svolgono servizi alla cittadinanza, negozianti ed ai loro dipendenti, medici di famiglia, ed a tutti i nuclei familiari, oltre a chiunque ne abbia fatto richiesta, parte ora la seconda fase.

Al carico di mascherine chirurgiche, 1.750 pezzi, proveniente da Jinhua, in Cina, sdoganate e consegnate nei giorni scorsi, ed ai 500 teli copri bocca e naso in materiale TNT, si raggiunge ora un totale di circa 7.000 dispositivi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, gratuitamente per a tutta la Cittadinanza.

Pertanto, considerato il perdurare dell’emergenza, viene invitato a contattare gli uffici comunali:

qualunque cittadino che ne sia rimasto ancora sprovvisto, per i più svariati motivi

chiunque abbia necessità di ulteriori mascherine.

L’amministrazione provvederà a far recapitare le mascherine, gratuitamente, direttamente al proprio domicilio, in confezione igienicamente imbustata. Sono state infatti adottate tutte le precauzioni, seguendo le disposizioni del decreto ministeriale, da volontari, e tutti gli amministratori comunali che hanno messo a disposizione il proprio tempo.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie a chi ha fornito, nonostante tutte le difficoltà nel reperirle, i dispositivi. Si ringraziano pertanto: Il Ghiro e Technoproject Italia Srl, e chi ha voluto donarle alla cittadinanza per il tramite dell’amministrazione Comunale: la Pro Loco di Castelsardo, la Protezione Civile Regionale, Zedda Tendaggi e Arredi, Margherita Ziranu e Gavina Pinna con tutto il loro gruppo, Mostra Mercato dell’Artigianato, Colorificio Costa Colori.

La consegna proseguirà fino ad esaurimento delle scorte, ma sono comunque previsti nuovi arrivi nei prossimi giorni sia di mascherine chirurgiche che FFP2 da destinare alle nostre strutture socio/sanitarie-assistenziali della nostra Città.