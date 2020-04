Coronavirus, importante carico di mascherine e dispositivi di protezione individuale

Un ingente carico di mascherine chirurgiche e di filtranti facciali certificati FFP2 e FFP3 è giunto ieri all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il materiale sanitario, richiesto con urgenza dalla Regione Sardegna al dipartimento nazionale della Protezione Civile, è stato imbarcato nello scalo di Milano Malpensa su un C-27J dell’Aeronautica Militare.

All’arrivo nell’isola i colli sono stati scaricati dai militari del reggimento logistico della Brigata “Sassari” che ne hanno assicurato il trasporto a terra fino al sito di stoccaggio della Protezione Civile a Macchiareddu, da dove partiranno per la capillare distribuzione volta a soddisfare le esigenze non solo delle strutture sanitarie e di quelle per anziani, ma anche degli enti locali di tutta la Sardegna.

Prosegue intanto il lavoro dell’equipe sanitaria militare nelle case di riposo del Sassarese.

Insieme a un team sanitario dell’Aou e dell’Ats di Sassari e con il supporto dei “dimonios”, i medici e gli infermieri dell’Esercito e della Marina hanno effettuato oggi un’attività di screening sugli anziani della Residenza sanitaria assistenziale Matida di via Carlo Felice a Sassari.

Dal capoluogo turritano, la task force specialistica si è poi spostata a Ittiri per il monitoraggio degli ospiti della comunità alloggio Nostra Signora di Coros.