Capezzoli (IdV) elogia l’intervento delle Procure nelle Residenze Sanitarie Assistenziali

Da un paio di mesi, scrive Domenico Capezzoli membro dell’esecutivo nazionale dell’Italia dei Valori, siamo in piena emergenza a causa di un virus ( Covid 19), creando non pochi disagi. Il diffondersi del Virus è stato molto veloce ed è ancora in corso. La situazione continua Capezzoli è molto delicata, continuano a mancare i dispositivi individuali di protezione, negli Ospedali medici, infermieri e personale sanitario sono in prima linea ed ogni giorno rischiano la vita.

Sta peggiorando sempre di più la situazione nelle Residenze sanitarie assistenziali, molte persone risultate positive e molti morti, Noi di Italia dei Valori siamo favorevoli alle inchieste che molte Procure stanno attuando nelle varie Regioni, perché riteniamo giusto capire se ci sono reati, la giustizia farà il suo corso, ma nel frattempo serve un’intervento concreto.

Per questo chiediamo che venga fatto un protocollo unico a livello nazionale, che preveda un unica strategia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo e la sicurezza.