“Cameretta Tour”: tanti nuovi ospiti questa settimana in diretta Instagram e Youtube

Dopo la chiacchierata con Greta Thunberg, l’ispiratrice del movimento per il clima, il Cameretta Tour non si ferma e procede con un nuovo “volume”, il quarto. Tra gli ospiti di questa settimana, oltre ai climatologi già citati, ci saranno ancora attori, musicisti e influencer come Davide Fabbri, la band dei Piqued Jacks e lo youtuber Barbascura, ma anche il poeta slammer Savogin e attivisti come Luca Iacoboni e Simona Savini, responsabili delle campagne “Energia e Clima” e “Agricoltura” di Greenpeace Italia, e Diletta Bellotti, attivista per i diritti dei braccianti italiani e stranieri.

L’iniziativa lanciata in occasione della quarantena prevede ogni sera alle h.19 una diretta Instagram, in contemporanea su YouTube, con ospiti di rilievo per parlare del loro lavoro e della crisi climatica oltre che per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. In questo modo Fridays for Future Italia intende contribuire a supportare la gestione dell’emergenza Coronavirus e a tenere compagnia agli italiani.

Tra gli altri ospiti già intervenuti ricordiamo Piero Pelù, Elisa, i Pinguini Tattici Nucleari e Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale. Le registrazioni di tutti i live trasmessi finora sono disponibili sul canale YouTube di Fridays For Future Italia.

La climatologa Elisa Palazzi sarà in diretta con l’attore Davide Fabbri questa sera, alle h.19 sui canali Instagram e YouTube di Fridays For Future Italia, Antonello Pasini giovedì 9 aprile e Serena Giacomin Sabato 11 aprile alle h.18.