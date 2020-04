Calcio: riprendono gli allenamenti: individuali dal 4 maggio, dal 18 in squadra

Questa sera il premier Giuseppe Conte ha presentato la Fase 2 per combattere il coronavirus. Più libertà per i cittadini, ma sopratutto via libera agli allenamenti di calcio.

A Maggio riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A. Una notizia che era ormai nell’aria, ma pochi minuti fa è arrivata la conferma del premier.

“Per una graduale ripresa delle attività sportive – ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti. Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline individuali |…|Il nostro programma prevede il via libera agli allenamenti di squadra dal 18 maggio”

La ripresa degli allenamenti non consegue l’automatica ripresa della campionato: “Il ministro Spadafora – ha spiegato Conte – lavorerà intensamente con gli esperti del comitato tecnico scientifico e con tutte le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte è stato già definito per la ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio e la ripresa dell’attività di squadra dal 18. Più avanti valuteremo se ci sono le condizioni per consentire la conclusione dei campionati”.

Un commento, dunque, che lascia aperta l’ipotesi della ripresa della Serie A, fortemente richiesta dai club e della FIGC, ma solo se ci saranno le condizioni. Un nodo fondamentale, visto che il calcio è un sport di contatto.

Una nota positiva: visto lo slittamento della chiusura della stagione odierna di Serie A al 2 agosto, per terminare la stagione si dovranno giocare le prime gare entro i primi di giugno.