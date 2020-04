Cagliari. Unica Radio partecipa al Vinylthon 2020

Nonostante le gravi interruzioni causate dalla crisi COVID-19 in corso, negli Stati Uniti e nel mondo, le stazioni radio celebreranno il formato unico del vinile andando solo in vinile su Vinylthon, il 18 aprile 2020. Gli organizzatori sperano che fornirà un comfort essenziale agli ascoltatori attraverso l’intrattenimento in questo momento difficile.

“Dato che molte stazioni radio sono attualmente chiuse, ora siamo passati a una celebrazione quasi interamente online del vinile”, afferma Rob Quicke, fondatore di Vinylthon. “Ci siamo adattati molto rapidamente alle nostre circostanze, così che ora molti partecipanti trasmetteranno i loro spettacoli da casa, suonando vinile dai loro giradischi! Siamo diventati completamente digitali nella nostra celebrazione di qualcosa di meravigliosamente analogico! ” dice Quicke.

Organizzato dalla College Radio Foundation e aperto a tutte le stazioni radio, commerciali e non commerciali, Vinylthon è la risposta dell’industria radiofonica al notevole rinascimento del vinile che si è verificato in tutto il mondo. La College Radio Foundation concede sovvenzioni alle stazioni radio del college per tenerle in onda. Vinylthon 2020 sarà il quinto evento di Vinylthon e i proventi andranno al loro fondo radiofonico del college che supporta le stazioni radio del college.

Le stazioni partecipanti al Vinylthon di quest’anno vinceranno il Golden Slipmat Award, sponsorizzato da Glowtronics, per riconoscere la loro profonda passione per il vinile. Vinylthon è un evento per l’intero settore radiofonico, che si svolge normalmente in occasione della Giornata mondiale del negozio di dischi.

“Quest’anno avremo due celebrazioni di Vinylthon”, afferma Quicke. “Il primo è il 18 aprile, quando era originariamente programmato il Record Store Day. Ma quando si sono trasferiti al 20 giugno, abbiamo sentito dalle stazioni che anche loro preferivano spostarsi. Alcune stazioni stanno celebrando entrambe le date. Quindi davvero, stiamo considerando che Vinylthon di quest’anno sarà un’edizione in doppio album, con Side One che si terrà il 18 aprile! “

La partecipazione a Vinylthon è gratuita per le stazioni radio non commerciali, ma è previsto un costo per le stazioni radio commerciali, che va direttamente alla College Radio Foundation, che organizza l’evento. “Le stazioni radio commerciali che partecipano lo stanno pagando alla prossima generazione di emittenti professionali, che hanno davvero bisogno del supporto”, afferma Quicke.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.vinylthon.com

Per vedere le stazioni radio partecipanti: https://www.vinylthon.com/stations