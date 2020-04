Cagliari: l’ex tecnico Maran rinuncia alla sua mensilità. I giocatori?

Da settimane si aspetta un comunicato del presidente Tommaso Giulini o dal direttore sportivo Carli sul taglio dello stipendio dei giocatori per il mese di aprile. Dopo un’iniziale conferma, ora tutto tace. Nel frattempo l’ex allenatore Maran e il suo staff, rinunciano alla sua mensilità.

La notizia più bella della giornata è di sicuro la scelta da parte di Rolando Maran e del suo staff ( il vice Christian Maraner e il preparatore atletico Roberto De Bellis e il figlio Gianluca) di rinunciare alla mensilità di aprile, nonostante il contratto in essere con la società rossoblù fino al 2022. Al taglio dello stipendio partecipano anche il direttore Sportivo Carli, l’area scouting, Ivan Moretto e Andrea Tonelli, preparatori con Walter Zenga.

E i giocatori?

Dopo una prima indiscrezione su un possibile accordo per il taglio dello stipendio per il mese di aprile, ora tutto tace. Al momento non ci sarebbe l’accordo i giocatori, specialmente visti i contratti che li legano alla società (prestiti, chi è in scadenza). Vedremo se nei prossimi giorni si troverà una soluzione oppure no.