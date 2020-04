cultura

Cagliari. “Fronte della Gioventù Comunista” contesta provvedimento ERSU

Apprendiamo di un provvedimento con cui l'ERSU richiede agli studenti della casa dello studente di Via Businco di lasciare la propria abitazione entro il 27 aprile, per quella che viene definita una chiusura temporanea della casa, ritenuta necessaria per "ragioni di contenimento della spesa".