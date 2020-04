Barcelona Beer Challenge 2020 – Premi BdiC

Terzo anno di gloria alla celebre competizione internazionale di Barcellona per Il Birrificio di Cagliari, primo Brewpub nato nell’Isola sarda: arriva una medaglia d’oro con la birra Sant’Elia (dubbel), stile belga.

Il nostro impegno costante è quello di offrire prodotti di qualità, con ricette armoniche ed equilibrate, adatte a tutti gli amanti della birra artigianale: così questi riconoscimenti trasformano l’impegno e la fatica in soddisfazione e nuova energia – dice Marco Secchi, fondatore e birraio del BdiC. – Vedere sul podio le nostre birre è come vederci la storia, la cultura e le tipicità della Sardegna.

Il BdiC è, infatti, conosciuto anche per le speciali birre di impronta sarda, caratterizzate da profumi e sapori tipici della nostra terra, dal fico d’india al mirto, dall’elicriso al miele di corbezzolo, sino all’utilizzo di un inconsueto frutto antico “Mela Pirongia” per l’ultima creazione: una tripel con la mela cotogna.

Purtroppo, a causa della difficile situazione che stiamo vivendo (con il pub chiuso e l’attività ferma a causa delle restrizioni anti-Covid), così come in Spagna, la cerimonia di premiazione è stata trasmessa online e abbiamo potuto apprendere solo attraverso i monitor dei nostri computer la bellissima notizia – continua Marco Secchi. – Questa grandiosa novità, oggi più che mai, rappresenta un importante messaggio di speranza e di gioia, rianima i nostri cuori e ci consola… Restiamo ottimisti e ci auguriamo di poter brindare al più presto assieme a tutti i nostri estimatori, amici, clienti affezionati.

I loro prodotti premiati e gli altri vi aspettano nel Birrificio-Pub-Ristorante in via Newton 24 a Cagliari (potete averli tramite le consegne a domicilio) e nei migliori locali specializzati in birra artigianale in tutta Italia.

Tutte le info su www.ilbirrificiodicagliari.com