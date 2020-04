Atterraggio di emergenza per velivolo da turismo

Un piccolo aereo Cherokee Piper PA-28 da turismo ha effettuato un atterraggio d’emergenza in autostrada poggiandosi con grande maestria e senza danni tra le auto in movimento. L’inusuale manovra è avvenuta intorno alle 10.30 di giovedì sull’Autostrada 40 nei pressi di Québec Metropolis.

L’aereo è atterrato sulla Freeway 40 vicino a Saint-Augustin-de-Desmaures. In un video girato dagli occupanti di una delle vetture in transito si vede il velivolo avvicinarsi lentamente alla carreggiata. Adatta progressivamente la velocità a quella del traffico e va a posarsi tra i veicoli nel breve tratto d’asfalto tra due portali della segnaletica verticale.

Come fa sapere un portavoce del dipartimento dei pompieri di Québec, il pilota del Piper aveva chiamato per chiedere l’autorizzazione ad atterrare in autostrada solo pochi istanti prima. Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto quando il velivolo era già a terra e l’hanno scortato fuori interrompendo momentaneamente il traffico.

A determinare la manovra d’emergenza sarebbe stato un problema meccanico, ha confermato la polizia. La situazione doveva essere particolarmente grave per decidere di posarsi in autostrada: l’aeroporto internazionale di Québec si trova infatti a meno di 5 km di distanza.

Una situazione decisamente inusuale, come una scena da film d’azione, ma senza fumo, fiamme e auto capottate quella a cui hanno assistito alcuni automobilisti canadesi. Fortunatamente, nessun veicolo, ha riportato danni e nessuno è rimasto ferito. Un episodio con un lieto epilogo.

Solitamente i piloti, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, effettuano tali manovre d’emergenza in pessime condizioni meteorologiche, perdita di carburante o avaria del motore.

L’atterraggio in autostrada, comunque, ha scosso molti automobilisti. Alcuni hanno immortalato la scena coi loro smartphone, postando poi la foto sui social network. Un automobilista che ha assistito all’atterraggio dell’aereo in autostrada, ha postato un video su Facebook. L’utente dice: ‘Sono in autostrada: un aereo ha appena atterrato davanti a me’. Ecco il video: https://youtu.be/mmJd7bNhlcw