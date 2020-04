Arzachena. Arcobaleno virtuale contro il Covid 19. Montepremi di 3 mila euro per bambini e ragazzi

Come partecipare?

Fino al 30 aprile 2020 è possibile partecipare inviando disegni, componimenti, poesie, foto o video ispirati al tema

“Quarantena a colori o in bianconero? Cosa ho perso e riscoperto tra le mura di casa”

all’indirizzo email biblioteca@comarzachena.it per concorrere all’assegnazione del montepremi di 3 mila euro messo in palio dal Comune per i migliori elaborati.

Il regolamento

1. Partecipanti

Il concorso Arcobaleno virtuale prevede quattro categorie, classificate dalla lettera a alla lettera d:

a) Sezione disegno riservata agli alunni della scuola primaria

b) Sezione narrativa/poesia riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado;

c) Sezione foto/video riservata agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;

d) Sezione disegno riservata agli alunni delle scuole dell’infanzia.

2. Elaborati

a) La sezione disegno riservata agli alunni della scuola primaria prevede la realizzazione di un disegno a mano con qualsiasi tecnica e materiale (dalla matita al pastello, alla pittura, ecc.);

b) Sezione narrativa/poesia riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado prevede la realizzazione di un testo in formato digitale (scritto al computer) di massimo 5000 battute;

c) Sezione foto/video riservata agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado prevede la realizzazione di una foto con formato massimo 1 megabyte o un video non superiore a 40 secondi con telefono cellulare o videocamera;

d) Sezione disegno riservata agli alunni delle scuole dell’infanzia prevede la realizzazione di un disegno a mano con qualsiasi tecnica e materiale (dalla matita al pastello, alla pittura, ecc.).

3. Invio degli elaborati

Gli elaborati devono essere inviati specificando nel corpo dell’email:

nome e cognome dell’alunno

scuola e classe di appartenenza

età

indirizzo di residenza

nome e cognome di uno dei genitori

numero di telefono di uno dei genitori

In particolare:

Gli elaborati della sezione “a” e della sezione “d” deve essere inviata tramite foto in primo piano all’indirizzo email biblioteca@comarzachena.it;

Il testo di cui alla sezione “b” in formato Word, Pages, Pdf o altra applicazione di scrittura deve essere inviato all’indirizzo email biblioteca@comarzachena.it;

La fotografia di cui alla sezione “c” deve essere inviata all’indirizzo email biblioteca@comarzachena.it nel formato richiesto, mentre il video dovrà pervenire allo stesso indirizzo tramite applicazione per invio documenti di grandi dimensioni, come We Transfer o Dropbox.

4. Montepremi e commissione giudicatrice

Il montepremi di 3 mila euro sarà assegnato da una commissione nominata dall’Amministrazione comunale e sarà così suddiviso:

I primi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 300,00 euro ciascuno;

I secondi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 250,00 euro ciascuno;

I terzi classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 200,00 euro ciascuno;

I quarti classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 150,00 euro ciascuno;

I quinti classificati delle sezioni a/b/c riceveranno un premio pari a 100,00 ciascuno;

I partecipanti della sezione disegno delle scuole dell’infanzia otterranno un numero di buoni pasto gratuiti in proporzione alle istanze pervenute da usufruire nell’anno scolastico 2020/2021.

5. Scadenza e premiazione

Gli elaborati devono essere inviati entro il 30 aprile 2020.

I lavori selezionati dalla commissione come vincitori saranno pubblicati sulla pagina Facebook Amministrazione comunale di Arzachena, mentre la consegna dei premi avverrà nei modi e nei tempi che saranno stabiliti la prima settimana del mese di maggio 2020 a seconda delle nuove disposizioni sulle restrizioni per gli spostamenti dei cittadini comunicate dal Governo.

Il progetto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 45 del 9 aprile 2020