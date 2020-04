Al via campagna della Regione Liguria per ringraziare i sanitari

# Prende il via da oggi, venerdì 17 aprile 2020, la campagna di Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per ringraziare tutto il personale medico-sanitario impegnato, in prima linea, nell’emergenza Covid-19. Sui muri di Genova compariranno immagini simbolo di questi eroi, per dir loro un semplice e sentitissimo GRAZIE.

Le immagini utilizzate per la campagna, che mostra i sanitari liguri in prima linea, sono state realizzate dai fotoreporter Marco Balostro e Astrid Fornetti, che hanno donato il loro materiale fotografico.

Le foto sono state pubblicate su Il Secolo XIX. Il Comune di Genova ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi per l’affissione.