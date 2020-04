Aereo da caccia a terra lancia erroneamente un razzo, uccidendo cinque persone

Il 17 aprile, l’equipaggio di Sukhoi Su-25, un aereo da attacco al suolo dell’aeronautica del Ciad (Force Aérienne Tchadienne) ha sparato per errore un razzo mentre era a terra. Il proiettile fu espulso dall’aereo mentre l’equipaggio si stava preparando per un’altra missione dalla base aerea di Kossei, nella parte militare dell’aeroporto di N’Djamena, in Ciad. Immediatamente dopo il lancio, il missile ha attraversato un camion del carburante vuoto dell’Aeronautica francese colpendo un aereo da trasporto Lockheed C-130 Hercules dell’Aeronautica francese parcheggiato. Il missile ha successivamente colpito una casa vicina appartenente a un alto ufficiale del Ciad. Secondo le notizie locali, l’esplosione ha ucciso cinque persone, tra cui tre bambini. Mentre le ampie prove circostanziali, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. indicherebbero un errore umano, è in corso un’indagine per determinare le circostanze di questo incidente. Ecco il video: https://youtu.be/uytOrQKeO0M