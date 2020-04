Abbanoa, emergenza virus e disservizi: dalle bollette mai recapitate alle ferie imposte

La capogruppo del m5s Desirè Manca ha presentato due interrogazioni per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori in appalto e l’attivazione dello smart working.

“I dipendenti sprovvisti di collegamento a internet o di personal computer sono stati messi in ferie d’ufficio. È questa l’idea di applicazione dello smart working adottata da Abbanoa. Ebbene – sottolinea la capogruppo del m5s Desirè Manca – se tante piccole e medie aziende di tutta la Sardegna sono riuscite a tutelare i lavoratori e a dotarsi delle apparecchiature necessarie all’attivazione di una modalità di lavoro agile da svolgersi a domicilio, il Gestore unico del servizio idrico della Sardegna, secondo quanto denunciato dalle sigle sindacali, avrebbe invece optato per le ferie forzate. Imposte per alcuni giorni alla settimana anche ai dipendenti provvisti di PC e che avrebbero potuto serenamente proseguire il lavoro nelle proprie abitazioni”.

Questa è soltanto una delle problematiche denunciate dalla capogruppo del m5s Desirè Manca in due interrogazioni attraverso le quali l’esponente dei Cinque Stelle ha chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici e al Presidente Solinas di vigilare sul caotico operato di Abbanoa emerso in questo difficile momento di crisi legata all’epidemia da coronavirus.

“Il 31 marzo scorso, inoltre – continua Desirè Manca – Abbanoa ha comunicato che per far fronte all’emergenza Covid avrebbe sospeso alcune attività non indispensabili e fatto massimo ricorso allo smart working. La realtà dei fatti è però del tutto diversa: il lavoro a domicilio non è stato consentito a tutti i dipendenti e svariate centinaia di lavoratori, secondo i piani aziendali, verranno presto messi in cassaintegrazione. Ma, come evidenziato dai sindacati, Abbanoa non ha considerato che le attività ritenute non fondamentali potrebbero essere sostituite dalla mole di lavoro arretrato, pertanto mi rivolgo all’assessore ai Lavori Pubblici per sapere se le azioni intraprese da Abbanoa siano legittime e se non ritenga opportuno impartire all’azienda specifiche direttive per il reimpiego del personale non operativo”.

La seconda problematica portata da Desirè Manca all’attenzione del Consiglio riguarda la fallimentare gestione dei contratti di appalto stipulati da Abbanoa con le ditte incaricate del recapito delle fatture e dei solleciti di pagamento.

“Siamo di fronte a una situazione vergognosa: la decisione di affidare il servizio di consegna delle fatture e soprattutto il servizio di notifica dei solleciti per il pagamento delle bollette a una piccola società anziché alle Poste Italiane, ritenendola pienamente idonea all’esecuzione dell’appalto, si è rivelata del tutto fallimentare. Oltre alla violazione della privacy degli utenti è infatti accaduto che molti cittadini siano stati costretti a recarsi in altri Comuni per poter ritirare i solleciti di pagamento. Possiamo soltanto immaginare a quali difficoltà siano state esposte le persone anziane e quelle che non possiedono un’auto. Per quanto riguarda la violazione della privacy, solo per fare alcuni esempi, sappiamo che per il Comune di Cagliari il ritiro era previsto presso caffetterie o centri di assistenza elettronica, a Olbia in un negozio di informatica, a Nuraminis e in altri piccoli centri presso la pizzeria o il bar del paese, sotto gli occhi di tutti”.

“Ancor più grave è che Abbanoa, oggi si trova a dover pagare due volte gli stessi servizi a causa di scelte contrattuali fallimentari e dannose, poiché il contratto con la G.P. service è stato risolto e le stesse attività sono state riaffidate, mentre i duecento postini della G.P. Service, vittime di questa gestione scellerata, ancora attendono il pagamento degli stipendi. Per questo chiedo – conclude Desirè Manca – che il Presidente della Regione di attivi per garantire a questi lavoratori il pagamento degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Il momento è difficile di per sé, non c’è tempo da perdere”.