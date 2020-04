Ambiente, UE: stanziati 1000 miliardi di euro per ridurre le emissioni di CO2

Una delle misure previste dal Green Deal è il Fondo per la Transizione Equa da 7,5 miliardi, destinato a tutte le spese per la decarbonizzazione dell’industria pesante, ovvero per dare sussidio a tutti quei Paesi la cui economia e le cui industrie dipendono dall’utilizzo del carbone.

Per l’Italia si stima che saranno devoluti 364 milioni di euro per la riconversione di diversi impianti industriali ad oggi alimentati a carbone e, in particolare, per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto.

Per ulteriori informazioni riguardo a questa manovra di transizione energetica è possibile trovare un articolo completo sul Green Deal e il Fondo di Transizione Equa per l’Italia qui.