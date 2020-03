Zorzettig: dal Friuli una bottiglia speciale a sostegno dell’ospedale di Udine

Zorzettig organizza una raccolta fondi per sostenere il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine, impegnato nell’emergenza Covid-19.

L’Azienda Agricola di Cividale del Friuli mette in vendita una riserva di bottiglie di Refosco dal Peduncolo Rosso a un prezzo di 35 euro l’una. Il ricavato servirà per l’acquisto di materiali e apparecchiature necessari a fronteggiare il momento critico.

Le bottiglie saranno caratterizzate da un’etichetta con la frase “Andrà tutto bene” in otto diverse lingue, numero fortunato in Cina, luogo in cui è iniziata l’emergenza. La disposizione a cerchio delle frasi rappresenta inoltre un abbraccio virtuale, lo stesso che al momento non ci possiamo scambiare.

Si tratta di un augurio che guarda al futuro ma che deve concretizzarsi qui e ora – dichiara Annalisa Zorzettig, titolare dell’Azienda. – Amiamo la nostra terra e ci siamo chiesti in che modo potessimo essere utili in questa terribile situazione.

Così è nata l’idea di un’edizione limitata personalizzata con un augurio al di là delle frontiere di tempo e spazio:

Ci piace l’idea che un genitore oggi acquisti una bottiglia per brindare con i propri figli, tra qualche anno, nella convivialità di una tavola. Ricorderemo insieme un periodo difficile, senza precedenti, ma che ci ha insegnato tanto, soprattutto ad apprezzare le piccole cose e gli affetti più cari.

Le bottiglie saranno ordinabili a partire da oggi, 13 marzo 2020, scrivendo a info@zorzettigvini.it e nei prossimi giorni sulla piattaforma Tannico.it