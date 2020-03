VinNatur Tasting 2020: rinviata a giugno la fiera del vino naturale

L’Associazione viticoltori naturali comunica ufficialmente il cambio data di VinNatur Tasting 2020.

Il grande banco d’assaggio dei vini naturali si terrà dal 13 al 15 giugno negli spazi dello Show-room Margraf di Gambellara, in provincia di Vicenza.

“VinNatur Tasting” è uno dei maggiori appuntamenti dedicati al mondo del vino naturale e per l’Associazione è una priorità assicurare la presenza di espositori e pubblico internazionale – dichiara Angiolino Maule, presidente di VinNatur. – Le attuali restrizioni di ingresso nel nostro Paese e di mobilità interna, a seguito dei provvedimenti relativi al contenimento del COVID-19, ci hanno indotto a rinviare l’appuntamento a giugno, mantenendo così il binomio con Vinitaly. Siamo purtroppo consapevoli dei disagi organizzativi che questo slittamento potrà provocare per qualche produttore, soprattutto per le realtà più piccole, perché il periodo in vigna non è certo dei migliori.