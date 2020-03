Via della Felicità: 21 precetti per invertire la spirale discendente della società

Ma se tali decisioni competono ai politici, decisioni che avranno il loro effetto a medio e lungo termine, non meno importanti sono quelle che ciascuno di noi può adottare nel cambiare abitudini e comportamenti quotidiani. Cambiamenti personali in grado di cambiare la società nell’immediato.

Un aiuto in questa trasformazione possiamo trovarlo nell’applicazione dei 21 precetti contenuti nel libro “La Via della Felicità”, il primo codice morale non religioso, basato sul buon senso per una vita migliore. È stato, questo, l’ultimo degli innumerevoli lavori scritti dal filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, un’opera indipendente che non fa parte di alcuna dottrina religiosa. I semplici e naturali consigli in esso contenuti sono condivisibili da persone di qualunque credo religioso, etnia, cultura o indirizzo politico.

Infatti, come si potrebbe non concordare con il fatto di prendersi cura di se stessi, essere moderati in qualsiasi circostanza, aiutare e amare i bambini e rispettare i propri genitori? Come non dare importanza al fatto che il buon esempio è sempre l’arma migliore per insegnare e diffondere le buone maniere, influenzando in modo positivo chi ci sta vicino? E ancora, cercare di vivere nella verità e nella legalità facendo fronte ai propri obblighi ed essere degni di fiducia rispettando la parola data, anche quando essere coerenti con la propria etica può costare qualche rinuncia o accettare una situazione svantaggiosa, chi potrebbe non condividerlo? Se avessimo protetto e migliorato il nostro ambiente sicuramente non saremmo alle prese con i problemi ambientali che assillano tutti e questo fa parte dei precetti de “la Via della Felicità”.

Essere attivi e competenti sono due regole imprescindibili se si vuole emergere nella società odierna. Il rispetto della fede religiosa altrui e trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi sono i precetti finali di questo libretto che, se messi in pratica, sono in grado di cambiare radicalmente l’ambiente sociale che ci circonda.

Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto – sono le parole dell’autore nell’ultima pagina del suo libro.

In questo momento di “mare infuriato” e disorientamento generale, i volontari della omonima fondazione sono impegnati affinché questo messaggio sia diffuso dappertutto, sicuri che diventerà quell’olio calmante di cui la società oggi ha estremo bisogno.

Info: www.laviadellafelicità.it