Uscire dall’emergenza garantendo a tutti i diritti umani

Mai come in questa occasione diritti come quello alla vita, alla salute e all’assistenza sanitaria, all’informazione corretta e puntuale, sono indispensabili per garantire a tutti la possibilità di sapere e poter accedere all’assistenza che un Paese civile deve assicurare a chiunque dovesse trovarsi in difficoltà.

La diffusione dei libretti contenenti i trenta articoli contenuti nella Carta Universale, effettuata su larga scala dai volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology, mette le persone nelle condizioni di prendersi responsabilità nei confronti degli altri e avere la consapevolezza dei propri diritti, perché è l’istruzione l’arma più efficace su cui si può fare affidamento!

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico” disse il filosofo L. Ron Hubbard.

Con la distribuzione dei materiali di Uniti per i Diritti Umani che i volontari hanno divulgato nelle strade del centro nella serata di sabato 7 e di lunedì 9 marzo, nei quartieri più popolari a Cagliari, e nella serata di mercoledì 11 marzo nelle strade del centro a Olbia, si sta rendendo tutto questo non più un sogno ma una realtà possibile.

Info: www.unitiperidirittiumani.it