Un’OndataDiSolidarietà: al via l’iniziativa a Somma Vesuviana per aiutare i poveri

#Un’OndataDiSolidarietà parte come onda forte da Somma Vesuviana e il Comune la sostiene. Un’onda che possa salvare decine e decine di famiglie che ora sono piombate in piena povertà. Aiutiamoci, siamo tutti una grande catena virtuale a distanza ma umana, fatta di carne e ossa ma soprattutto sentimento. A Somma Vesuviana parte l’iniziativa ideata da OndaBianca con Croce Rossa, Protezione Civile e alcune catene di supermercati. Si potrà fare la spesa per due. All’ingresso dei supermercati ci sarà un carrello e ognuno di noi potrà lasciare un prodotto per gli altri. Rispondiamo, Somma Vesuviana c’è! Ci fa piacere che è stato percepito lo spirito di tale progetto, infatti l’obiettivo è proprio quello di unire le forze e collaborare sinergicamente con chiunque voglia dare un contributo. Partendo da tale progetto stiamo dando vita a un tavolo tecnico con Croce Rossa, Protezione Civile, Arci e tutte le associazioni del territorio intenzionate a mettere in campo una catena di volontari.

Combattere insieme contro il Covid-19, un nemico grosso e silenzioso. Sicuramente questa è una scelta proficua e positiva, infatti ora più che mai bisogna essere compatti! E, intanto, i casi di Coronavirus a Somma Vesuviana sono 13, ben 10 in pià in una settimana. Inoltre abbiamo molte persone in sorveglianza fiduciaria domiciliare. Oggi l’arrivo della Polizia Provinciale e, inoltre, ho chiesto l’intervento dell’Esercito a supporto delle Forze dell’Ordine per il rispetto delle norme di distanziamento”.

Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Un bellissimo progetto voluto, ideato e portato avanti dal movimento politico Onda Bianca. L’Italia dà il meglio di sé!

Ben tre volte a settimana i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana passeranno a ritirare il carrello dove ognuno potrà lasciare un prodotto e quei prodotti andranno, attraverso un apposito elenco di famiglie – ha dichiarato Antonio Polise, socio fondatore di Onda Bianca -, a quanti in questo momento di emergenza sanitaria nazionale non possono lavorare e dunque alle loro famiglie in necessità importante. Rispondiamo tutti insieme e tutti insieme riusciremo a fare una grande spesa soprattutto ricca di azioni umane. Ora è il momento di esserci per tutti. Tutto questo sarà possibile presso i punti vendita Decò e Conad di Somma Vesuviana, ma l’iniziativa è aperta a tutti i supermercati che vorranno aderire. Noi ci siamo! L’iniziativa “#Un’OndataDiSolidarietà sta riscuotendo un notevole successo, a tal proposito noi volontari di Onda Bianca abbiamo dato la nostra totale disponibilità all’Amministrazione Comunale nell’andare a ritirare i beni dai supermercati e prepararli affinché siano poi solo consegnato alle famiglie.

Gli altri soci fondatori di Onda Bianca sono: Luigi Coppola, Carmen Liguori, Tommaso Busiello.

Oltre #UnOndataDiSolidarietà la Croce Rossa è impegnata a Somma Vesuviana nell’assistenza alle famiglie per il ritiro della spesa, sia per anziani, bisognosi ma anche per famiglie che non hanno anziani e necessità ma che vogliono limitare le uscite.

Dei veri angeli della gente