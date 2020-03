Iglesias: un arresto della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio e tre denunce per ricettazione

L’attività è iniziata giorni addietro quando era stata segnalata nell’abitato di Vallermosa un’autovettura risultata rubata a Cagliari il giorno 4 marzo 2020.

Nel primo pomeriggio di ieri è stato predisposto un servizio finalizzato alla ricerca del veicolo che era stato individuato sempre a Vallermosa, fermo nella Via Garibaldi davanti all’abitazione di un soggetto già noto agli Agenti, in quanto destinatario di una contestazione della violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione per uso personale) nel decorso mese di febbraio.

I poliziotti hanno notato che all’interno dell’autovettura vi erano tre persone. L’autista, dopo aver parcheggiato l’auto, è sceso ed ha raggiunto il proprietario della casa, C.N. di anni 22, residente a Vallermosa, mentre uno dei passeggeri è sceso e si è collocato a mo’ di vedetta fuori dalla casa, mentre una ragazza seduta davanti è rimasta all’interno dell’abitacolo.

Quando gli Agenti sono intervenuti hanno sorpreso C.N. consegnare all’autista tre buste di cellophane contenti circa 140 gr di marijuana. Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati trovati anche 0,5 gr di cocaina, nonché la somma 1025€ occultata all’interno in una scatola oltre a 420€, trovati all’interno del portafoglio del C.N., quale pagamento per la cessione dello stupefacente rinvenuto dai poliziotti.

I quattro sono stati condotti negli uffici del Commissariato mentre e l’autovettura provento di furto è stata riconsegnata alla proprietaria.

Il C.N. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e mentre, gli altri tre giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato ricettazione dell’autovettura, in concorso tra loro.