Ufficiale: Walter Zenga nuovo allenatore del Cagliari. Canzi sarà il suo vice

Una giornata frenata in casa Cagliari. Dopo il comunicato ufficiale della società in cui si sollevava dall’incarico Rolando Maran come mister, in tarda sera arriva la nomina del nuovo allenatore.

Questa mattina il club sardo ha comunicato l’esonero di Maran dalla panchina del Cagliari insieme al suo entourage.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra.

Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran.

A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna.”

Pochi minuti fa, invece, la società ha scelto il suo successore: la scelta è ricaduta su Walter Zenga che sarà affiancato dal mister della Primavera Max Canzi.

Una coppia inedita che avrà il compito di riportare alla vittoria una squadra che non vince dalla fine del 2019 e ha raccolto soltanto tre punti negli ultimi undici giornate.

Quindi domani mattina primo allenamento ufficiale con la squadra ad Asseminello per preparare la sfida di domenica contro la Spal (anche se è in dubbio).