Tortolì: risorse comunali per un primo intervento di sostegno alle famiglie in difficoltà economica

Per far fronte alle difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19, in attesa che arrivino le risorse dal Governo messe a disposizione per il nostro Ente, l’Amministrazione Comunale ha impegnato dal proprio bilancio una somma che servirà per un primo ristoro per i cittadini in difficoltà.

Si tratta di un anticipo, un primo intervento tampone per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei singoli cittadini e delle famiglie in condizione di fragilità economica, garantendo assistenza e un aiuto concreto.

Il servizio sociale attraverso i propri uffici gestirà gli interventi. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0782/600774 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Il secondo intervento di cui sarà dato presto avviso – erogato tramite buono spesa – non appena verrà accreditato nelle casse comunali il fondo di 80 mila euro di cui l’ente è beneficiario.