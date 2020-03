Terremoto a Zagabria, due forti scosse di magnitudo 5.3 e 4.9: paura tra la gente e danni alle abitazioni

Paura tra la popolazione in lockdown da ieri per l’emergenza Coronavirus, che si e’ riversata in strada. A quanto si apprende ingenti danni si sono verificati alle abitazioni, mentre un ragazzo di 15 anni sarebbe gravemente ferito.

“Nonostante il terremoto, la centrale nucleare di Krško (Slovenia) funziona in sicurezza”. Lo fa sapere un breve comunicato della societa’ elettrica sloveno-croata. L’epicentro del terremoto, che si e’ sentito anche a Trieste e Venezia, si trova infatti a meno di 30 chilometri dall’impianto nucleare sloveno, “i cui sismografi hanno rilevato la scossa”, precisa la nota, e conclude che “i controlli preventivi dei sistemi e degli impianti sono in corso; la centrale continua a funzionare a piena potenza”.

di Maria Rita Graziani

Fonte: www.dire.it