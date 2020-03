Terremoti e maremoti: convention a Roma confermata

Terremoti e maremoti: presentazione di dati, della situazione attuale del Paese, relazioni su quelli che sono stati gli importanti eventi sismici e le principali emergenze.

In questi giorni in cui il Paese sta vivendo un’emergenza sanitaria, con ricadute importanti anche dal punto di vista sociale ed economico, si sentono i rappresentanti del Governo e i Governatori regionali continuamente invocare i pareri degli esperti, i pareri scientifici sulla base dei quali effettuare le proprie scelte politiche; è una delle rarissime volte che accade. L’auspicio è che questo stile di buona politica continui anche in altri settori come la prevenzione del rischio sismico. Non dobbiamo dimenticare che, nei primi 150 anni dall’unità d’Italia, il nostro Paese è stato colpito da ben 36 terremoti disastrosi che hanno causato oltre 150.000 vittime e hanno danneggiato gravemente oltre 1.600 località, incluse città come Rimini, L’Aquila, Avellino, Potenza, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina. Solo negli ultimi 50 anni il costo delle ricostruzioni è stato stimato in almeno tre miliardi di euro all’anno. Senza calcolare il terremoto che colpì l’Italia Centrale nel 2016. La nuova carta della pericolosità sismica, che è pronta e va quanto prima licenziata, potrebbe essere la base per ripensare le priorità del Sisma bonus, dando così efficacia agli Istituti che si sono impegnati all’aggiornamento della stessa. Se non sono individuate le priorità per l’adeguamento sismico degli edifici, si rischia di consumare le risorse disponibili per adeguare edifici in aree con una pericolosità più bassa rispetto ad altre aree dove l’adeguamento è prioritario; in aree dove la disponibilità economica dei proprietari è maggiore rispetto ad altre realtà del Paese, cioè in aree più ricche ma con edificato meno vulnerabile.

Lo ha affermato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), alla vigilia dell’importante convention nazionale in programma a Roma, mercoledì 4 marzo, dalle ore 9:30 presso la sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, Via della Navicella 12 a Roma.

Confermata dunque la Convention Nazionale su Terremoti e Maremoti, organizzata da SIGEA, ISPRA e Società Geografica Italia. Interverranno:

Claudio Campobasso , Capo Dip. Serv. Geologico d’Italia – ISPRA;

, Capo Dip. Serv. Geologico d’Italia – ISPRA; Claudio Cerreti , Presidente Società Geografica Italiana;

, Presidente Società Geografica Italiana; Antonello Fiore , Presidente SIGEA;

, Presidente SIGEA; Mario Tozzi , Divulgatore Scientifico, Presidente Parco Archeologico Appia Antica;

, Divulgatore Scientifico, Presidente Parco Archeologico Appia Antica; Gianluca Valensise dell’INGV;

dell’INGV; Paolo Galli, Dipartimento Protezione Civile Nazionale,

In Italia, in media, un terremoto disastroso ogni 4-5 anni: il sisma bonus

“Per la SIGEA, la giornata come quella organizzata nell’ambito della rassegna “Geologia e storia” e dedicata ai “Terremoti, maremoti, effetti al suolo, cartografia e ricerca storica”, è indispensabile per aumentare la sensibilità verso i temi della prevenzione dal rischio sismico, affinché la perdita di vite possa essere onorata – ogni giorno della nostra esistenza – con la salvezza di altre vite.

Abbiamo più volte ricordato che dall’Unità d’Italia a oggi ci sono stati mediamente un terremoto disastroso con vittime ogni 4/5 anni. Dopo ogni terremoto – ha continuato Fiore – ci affrettiamo affinché nel futuro prossimo non si verifichino effetti disastrosi, per le persone e i beni, simili a quello appena vissuto; ma i tempi e i ritardi sono tali che il futuro che avremmo voluto migliorare è già di nuovo presente con un nuovo terremoto da commemorare. Un nuovo terremoto con vittime da piangere, con decisioni da prendere, con la stima dei costi dei danni, la stima dei costi per la ricostruzione e con nuovi eventi commemorativi da organizzare.

Solo ricordare la nostra storia di Paese sismico può aiutarci nel necessario e reale cambio di passo: occorre pianificare e programmare le azioni che producano effetti con efficacia certa, ma soprattutto nei tempi certi.

Dobbiamo lavorare tutti insieme, per un impegno collegiale e ognuno con i propri scopi statutari, Istituzioni, Accademia, Istituti di ricerca, Ordini professionali, Associazioni di categoria e Associazioni scientifiche e culturali (come la nostra) per migliorare il senso di consapevolezza dei rischi generati da pericoli naturali e di conseguenza sviluppare e potenziare l’educazione all’autoprotezione.

Siamo in grado di tutelare il Patrimonio Culturale dal rischio sismico?