Superenalotto: a Oristano centrato un 5+1 da 553.596 euro

Nel mondo invece i jackpot di Powerball e MegaMillions offrono rispettivamente 90 e 70 milioni di dollari.

Nessun 6, ma è stato centrato – riporta l’Agenzia Agimeg – un 5+1 da 553.596,42 euro a Oristano (OR), presso il punto vendita Tabaccheria N 6 situato in Via Cagliari 302304, tramite Schedina 2 Pannelli nell’ultimo concorso del Superenalotto.

Sono stati centrati 13 “5” da 13.758,02 euro e 6 “4 Stella” da 14.847,00 euro. La combinazione vincente è stata 5 11 19 26 36 64, Jolly: 1, SuperStar: 78.

cdn/AGIMEG