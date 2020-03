“Stupida”: il nuovo singolo dei Cynaro

“Stupida”: il brano

“Stupida”, che lo sia o meno, è riferito comunque alla vita e non, come si potrebbe fraintendere, alla influencer a cui il testo è dedicato – commenta la band. – Ciò che però viene fuori verso la fine del brano è che in realtà la cosa più stupida di tutte è la solitudine, talmente stupida che si può avere anche in mezzo a milioni di followers.

Il videoclip

Nel videoclip del brano – ideato e scritto dallo storyboard Nicola Cedro, per la regia di Pierluigi Patella – tre stupidi individui (i Cynaro) inseguono una influencer (Emily Delli Quadri) per sfogare le proprie frustrazioni derivanti dal crollo del mercato discografico e dal cambiamento radicale delle mode musicali. Il paradosso è che riversano il loro odio verso il web mettendo il video online, il quale ne assorbirà tutte le potenziali ricchezze.

I Cynaro con Emily Delli Quadri

L’idea del videoclip nasce da una comune chiacchierata di 4 amici al bar e si sa che le idee migliori nascono sempre così. Poi, durante altri vari incontri, il soggetto ha preso man mano forma fino a diventare il videoclip “Stupida” – afferma il regista.

La fotografia del video, curata dal DOP Giacinto Sirbo, rimanda molto ai film anni 80 con diverse citazioni e riferimenti a pellicole che hanno segnato l’era dei cinema. È un mix di generi tra dramma-commedia-fantasy a tratti trash.

La stupidità è il tema dominante del video. La si può interpretare ognuno a suo modo. L’avvoltoio rappresenta l’elemento ossessivo ricorrente che già nel primo video, “La legge degli avvoltoi” era apparso in modo determinante. L’avvoltoio è ispirato a un breve racconto di Franz Kafka pubblicato nel 1920. Rappresenta il destino avverso, l’avversario. Ma anche la stupidità di una vita onirica indecifrabile – dichiara il gruppo.

Sul canale ufficiale della band ci sono tracce dell’avvoltoio nel primo singolo “La legge degli avvoltoi“, in “Do you wanna dance“, brano dei Senso, prima formazione dei Cynaro e in un trailer non ufficiale di “Stupida“.

L’intenzione di base dello storyboard Nicola Cedro è quella di creare un concept che abbia elementi ricorrenti, decifrabili a pezzi nella stesura graduale del progetto.

Cynaro: la biografia

Nicola Cedro, Nicola Ciccotosto e Daniele Salvatorelli sono tre musicisti di Vasto (CH) che collaborano in progetti musicali live e in studio da oltre 20 anni.

Il loro campo di azione finora si è concentrato soprattutto nella loro cittadina e nel suo vasto comprensorio. Il progetto che li ha visti artisticamente più coinvolti furono i “Senso“, band che contava loro tre più altri due elementi sempre del posto. Da qui hanno accumulato moltissime demo e un disco che, in sostanza, fa parte di un passato ancora da scoprire perché troncato nel momento più importante a causa di situazioni controverse che portarono allo scioglimento del gruppo.

Ma la passione e forse il destino ha fatto riunire ancora tre dei cinque elementi dei Senso per creare un nuovo progetto con rinnovato entusiasmo: i Cynaro.

Attualmente il gruppo è composto da:

Nicola Cedro, compositore e autore dei brani, voce, chitarra e basso;

compositore e autore dei brani, voce, chitarra e basso; Nicola Ciccotosto, tastiere;

Daniele Salvatorelli, batteria.

Il genere in cui iniziano a muoversi è, in linea di massima, Pop Rock Italiano, l’ambizione futura è quella di evolvere le idee mischiando elettronica, funk e una psichedelica.

Nel novembre 2018 hanno creato il loro canale Youtube per inserire nel dicembre dello stesso anno il loro primo brano, “La legge degli avvoltoi”. Ancora il destino ha restituito un tassello del puzzle perso quando i Cynaro, subito dopo la pubblicazione del primo brano, incontrano di nuovo il vecchio manager dei Senso Mauro D’Angelo, con il quale stringono un legame rinnovato e ancora più solido del precedente.

D’Angelo fornisce loro in brevissimo tempo un accordo con Artist First, che si occupa della pubblicazione del primo singolo. Sciolto l’accordo i Cynaro proseguono il cammino con il singolo “Stupida“, in uscita il 28 febbraio 2020 per Azzurra Music.