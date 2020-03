Sorso, #spesasospesa: raccolta di beni di prima necessità

L’Amministrazione comunale di Sorso promuove l’iniziativa #spesasospesa, raccolta di beni di prima necessità per l’autosostentamento della popolazione.

IL PROGETTO

L’Amministrazione comunale di Sorso nell’ambito delle misure per il controllo della diffusione del COVID-19, lancia l’iniziativa solidale #spesasospesa che vede protagoniste le attività produttive e commerciali del territorio e la cittadinanza al fine di realizzare un programma di autosostentamento rivolto alla popolazione.

Il progetto #spesasospesa desidera quindi promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà cercando di fornire loro beni di prima necessità e intervenendo concretamente sul loro sostentamento.

COME FUNZIONA – La logica del dono e della condivisione

#spesasospesa prevede una donazione presso gli esercizi commerciali di beni a lunga conservazione da recapitare a chi, a causa del Covid-19 e del prolungato fermo lavorativo, vive una situazione di disagio economico.

Alle attività commerciali è richiesto di aderire attraverso l’allestimento, all’interno dei propri locali, di un punto di raccolta dove ogni cliente, una volta terminati i suoi acquisti, potrà lasciare una piccola donazione di beni di prima necessità.

La donazione potrà anche essere effettuata da casa da coloro che effettuano acquisti online o effettuano ordini telefonicamente.

Ai cittadini viene chiesto di aderire all’iniziativa con un piccolo gesto di generosità acquistando e donando, presso i punti di raccolta, beni a lunga scadenza, (es.: pasta, latte, zucchero, legumi, tonno, pelati, biscotti, bevande, alimenti per infanzia, prodotti per la cura e personale) che saranno recapitati a domicilio alle famiglie che in questo momento versano in condizioni di difficoltà grazie ai servizi messi a disposizione dalla Protezione civile.

COME ADERIRE

Gli esercizi commerciali che desiderano aderire al progetto possono rendere nota la loro disponibilità telefonicamente o via mail ai seguenti contatti: Ufficio commercio: 079 3392397; gpisano@comune.sorso.ss.it o Polizia Municipale: 079 3392374 – poliziamunicipale@comune.sorso.ss.it

La conferma della disponibilità dovrà pervenire ENTRO LE ORE 14:00 di MERCOLEDI’ 02 APRILE 2020 congiuntamente all’indicazione dei seguenti dati: ragione sociale aziendale, indirizzo, contatti (telefono ed e-mail), tipologia di esercizio e categoria di prodotti disponibili.

Dopo la raccolta delle adesioni, l’Amministrazione divulgherà (attraverso i social e tramite i canali istituzionali del Comune) una lista, completa di indirizzi e riferimenti, degli esercizi #spesasospesa pubblicizzando le attività interessate.

Gli esercizi aderenti riceveranno una locandina realizzata ad hoc, da affiggere all’ingresso dei propri locali, per informare i clienti sulla possibilità di offrire il proprio contributo e saranno coinvolte in tutte le prossime iniziative promozionali legate al progetto.

L’iniziativa è parte di un pacchetto più ampio di misure, destinate a favorire la cittadinanza nell’ambito del progetto #iorestoacasa. Fra queste anche il recente lancio del servizio #spesaacasa per offrire la possibilità di acquistare e ricevere a casa beni di prima necessità e al contempo ridurre al minimo gli spostamenti e le code presso gli esercizi commerciali. In questo caso l’Amministrazione, in collaborazione con le attività produttive del territorio, ha predisposto un elenco di operatori che svolgono attività di consegna a domicilio. L’elenco è in costante aggiornamento e, anzi, altri operatori disponibili sono invitati ad aggiungersi.

La risposta del territorio ad entrambe le iniziative è stata particolarmente positiva. Allo stato attuale sono oltre 50 i produttori agricoli e gli esercizi commerciali che dobbiamo ringraziare per l’adesione e per lo sforzo che stanno profondendo per assicurare servizi al territorio. Come Amministrazione, in un momento di così grande difficoltà, confidiamo che le iniziative poste in essere raggiungano gli obiettivi prefissati e auspichiamo un’ampia adesione della cittadinanza, sicuri dello spirito solidale che permea la nostra comunità. L’Amministrazione, dal suo canto, attraverso una costante presenza sul territorio, sta profondendo il massimo sforzo per garantire la propria vicinanza a tutta la popolazione.

L’Assessore

(Dr. Marco Greco)